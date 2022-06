Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o OUG care prvede acordarea unui sprijin financiar de 700 de lei pentru toti pensionarii din sistemul public si militar care au mai ptin de 2.000 de lei pe luna. Banii se acorda o singura data, in luna iulie. Cristian Vasilcoiu, secretar de stat in Ministerul Muncii…

- In ședința de joi, 2 iulie 2022, Guvernul urmeaza sa aprobe, prin ordonanța de urgența, un ajutor de 700 de lei pentru pensionarii care au pensii mai mici sau egale cu suma de 2.000 de lei. Iata cand vor primi banii.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni ca Guvernul va aproba, printr o ordonanta de urgenta, acordarea de vouchere cetatenilor cu nevoi, cu scopul ca acestia sa beneficieze de o masa calda sau pentru a si procura alimente.Nicolae Ciuca a precizat ca masura vine in sprijinul a trei milioane de persoane.Prima…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca aproba o schema romaneasca in valoare de 91 milioane euro pentru sprijinirea crescatorilor de bovine, porcine si pasari de curte. „Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 91 milioane euro (453 milioane lei) pentru sprijinirea crescatorilor de…

- Sunt vești EXTRAORDINARE pentru milioane de romani! Guvernul le intinde o mana de ajutor in aceasta perioada dificila de criza economica. Mare ATENȚIE! Sumele de bani acordate prin acest mod vor putea fi folosite doar in scopul pentru care au fost date și nu in alte situații. Vezi mai multe AICI…

- Milioane de romani vor primi bani pentru a trece mai ușor peste scumpiri. Pachetul de masuri socio-economice prevede majorarea salariului minim si de acordarea unor vouchere de 50 de euro pentru cei cu venituri mici. Pe lista masurilor economice care vor fi anuntate azi de liderii Coalitei se regasesc: -…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca Guvernul a aprobat, astazi, o investiție in valoare de 96 de milioane de lei vizand consolidarea, restaurarea, reabilitarea și dotarea Palatul Administrativ. 1,3 milioane vor proveni din bugetul propriu al CJ, iar celelalte fonduri…

- Decizia de sambata ridica ajutorul total pentru securitate acordat de SUA Ucrainei in ultimul an la 1,2 miliarde de dolari, a declarat un oficial de rang inalt al administratiei americane.Intr-un memorandum catre secretarul de stat Antony Blinken, Biden a dispus ca pana la 200 de milioane de dolari…