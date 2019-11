S-a aprins iluminatul la Târgul de Crăciun de la Sibiu In Piata Mare din Sibiu s-a deschis, vineri seara, Targul de Craciun, care reuneste in acest an peste 100 de producatori de decoratiuni specifice sau de produse alimentare. Targul se desfasoara in jurul unui brad de 24 de metri, montat in centrul orasului. Zeci de copii si sute de adulti au numarat, vineri seara, impreuna cu organizatorii, secundele ramase pana la deschiderea Targului de Craciun. Piata Mare din Sibiu a fost inundata de mii de luminite colorate, transformand centrul Sibiului intr-un loc de poveste. Spectacolul este intregit, ca si in anii anteriori, de proiectiile realizate pe… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

