S-a aprins iluminatul de Crăciun în Bacău – VIDEO Sute de bacauani au ignorat vremea nu tocmai placuta – cu lapovița și temperaturi destul de scazute – și au ieșit duminica, 4 decembrie, la spectacolele organizate de municipalitate in centrul orașului. Pe scena amplasata in Piața Tricolorului, mai mulți copii, elevi ai unor școli de muzica din Bacau, au oferit celor prezenți un spectacol

