- Fosta voleibalista braziliana Walewska Oliveira, campioana olimpica in 2008, la Beijing, a murit la varsta de 43 de ani.Moartea Walewskai Oliveira este investigata ca sinucidereȘi-a reprezentat țara și la Sydney in 2000, unde a caștigat bronzul, inainte de a concura și la Atena in 2004, cand naționala…

- Conform Legii 198/2023 a invațamantului preuniversitare, ce va fi aplicata din data de 3 septembrie 2023, valoarea minima a burselor școlare se va stabili printr-un ordin al ministrului educației, la propunerea Consiliului Național pentru Finanțarea Invațamantului Preuniversitar (CNFAP). Valoarea…

- Cvintupla campioana olimpica si sportiva care a obtinut prima nota de 10 la gimnastica, Nadia Comaneci le-a transmis un mesaj sportivilor romani care vor participa la JO de la Paris 2024. Romania are calificati la Jocurile Olimpice de la Paris, pana acum, șase sportivi de la trei discipline: Andrea…

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport, Elisabeta Lipa, spune ca multe dintre federatiile sportive se regasesc intr-o situatie financiara dezastruoasa, neavand nici bani pentru plata salariilor angajatilor. Prezenta la evenimentul organizat de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) care a marcat…

- Torta olimpica, in care va arde flacara olimpica a Jocurilor de vara de la Paris, va fi fabricata din otel reciclat la uzinele franceze ArcelorMittal, unul din sponsorii Jocurilor Olimpice, a anuntat comitetul organizator al Jocurilor din 2024. Design-ul acestei torte a fost prezentat marti dimineata…

- Aflat in Japonia, unde se pregateste pentru Campionatele Mondiale de natatie care incep pe 24 iulie, David Popovici a dat marea lovitura. El a anuntat pe contul sau de Facebook ca a devenit imaginea companiei elvețiene de ceasuri de lux OMEGA, care este si partener oficial al Jocurilor Olimpice, dar…

- Unele indemnizații isi vor schimba denumirea, iar in cazul anumitor burse condițiile de eligibilitate se vor schimba. De remarcat ca valoarea minima va fi stabilita prin ordin al ministrului Educației, la propunerea Consiliului Național pentru Finanțarea Invațamantului Preuniversitar, nu prin hotarari…