S-a anunțat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Cum vor fi temperaturile până la mijlocul lunii februarie Cum va fi vremea in perioada urmatoare? Meteorologii au comunicat prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, adica pana aproape de mijlocul lui februarie, ultima luna de iarna calendaristica. Iar din cate arata estimarile meteo, vremea va continua sa fie atipica pentru o luna de iarna, la nivel de temperaturi. Valorile termice vor fi mai ridicate decat […] The post S-a anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Cum vor fi temperaturile pana la mijlocul lunii februarie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

