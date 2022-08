Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului va lansa pe 19 iulie, la ora 10:00, a treia editie a programului Start-Up Nation privind dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare, a anuntat, marti, ministrul de resort, Daniel Cadariu, intr-o…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) anunța ca termenul de semnare si transmitere a contractelor pentru programul IMM AGRI-FOOD, granturi pentru capital de lucru, este 27 iunie. „Reamintim aplicantilor notificati, in limita bugetului alocat masurii, ca termenul de semnare si transmitere…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii deținute majoritar de femei vor putea obține noi fonduri nerambursabile de maximum 200.000 de lei (circa 40.000 euro) fiecare, in anumite condiții, prin programul Femeia Antreprenor 2022, conform unei propuneri oficiale de procedura de implementare emise,…

- ”Executia bugetara a Ministerului Antreprenoriatului si Turismului (MAT), in primele 5 luni, a fost de 74,75%, procent raportat la totalul creditelor bugetare acordate institutiei pentru anul 2022, in valoare de 2.576.463.000 lei. Platile efectuate in aceasta perioada insumeaza 1.925.968.000 lei”, arata…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) va lansa, incepand cu luna iunie 2022, primele patru scheme de ajutor de minimis aferente programelor de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor, masuri finanțate de la bugetul de stat. Este vorba de Programul pentru stimularea…

- Marti, 31 mai, este ultima zi in care solicitantii eligibili se mai pot inscrie in cadrul programului IMM Agri-Food, iar platforma va ramane activa pana la ora 20:00, a anuntat Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT), potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fermierii și antreprenorii IMM din sectorul agro-alimentar vor putea cere, incepand de joi, 26 mai 2022, ora 10.00, granturile de capital de lucru de 5.000-120.000 de euro de la noua Masura 2, lansata prin OUG 61/2022, conform unui anunț oficial publicat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului,…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) a afișat pe site-ul propriu, spre consultare publica, proiectul procedurii de implementare a masurii „Granturi pentru capital de lucru acordate entitaților din domeniul agroalimentar”, din cadrul schemei de ajutor de stat privind unele masuri pentru…