- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a anuntat ca miercuri, 26 mai, Planul National de Redresare si Rezilienta va fi prezentat in Parlament. Totodata, in plenul Camerelor Reunite de miercuri se va vota si ratificarea tratatului EURATOM.

- Premierul Florin Citu a declarat joi, 20 mai, dupa intrevederea avuta la sediul Guvernului cu presedintele PSD, Marcel Ciolacu , ca nu a negociat Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) cu social-democrații și ca, deși aceștia au solicitat repetat ca PNRR sa fie prezentat in Parlament, acest…

- „Vom vedea cum se va desfasura saptamana viitoare. PNRR e un program al Guvernului, asa cum este in toate tarile. Nu trebuie sa mearga in Parlament. Vom vedea ce vom face miercuri in parlament. Stiu ca nu exista o sedinta a Birourilor permanente reunite. Sunt mai multi pasi pe care trebuie sa ii face.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reiterat, miercuri, ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) trebuie prezentat in Parlament si l-a acuzat pe ministrul Agriculturii, Lucian Oros, ca a mers nepregatit la discutiile de la Bruxelles pe tema proiectelor privind sistemul de irigatii. "PNRR…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca Romania ar trebui sa adopte modelul francez in ceea ce provește Planul Național de Redresare și Reziliența. Acesta trebuie sa fie prezentat in Parlament, a explicat Ciolacu in urma unei intalniri cu ambasadorul

- Prezent in Deva, alaturi de președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, pentru o dezbatere liberala privind Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), europarlamentarul hunedorean Siegfried Mureșan s-a declarat convins ca strategia și proiectele de dezvoltare ale actualului guvern, impreuna…

- Senatul si Camerei Deputatilor se reunesc in plen comun, miercuri, de la ora 14,00, pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene. Citește și: Marcel Ciolacu profețește: momentul in care va pica…

- Potrivit documentului prezentat de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghina, in fața comisiei de afaceri europene din Parlament, Romania va primi pentru Planul Național de Redresare și Reziliența doar 29,2 miliarde de euro, in loc de 30,5 miliarde de euro anunțate inițial de Guvern…