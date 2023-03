Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 12 februarie 2023, in jurul orei 12.15, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au intervenit pe raza localitații Arieșeni unde a fost semnalat faptul ca s-a produs un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca un tanar,…

- Incidentul a avut loc marți, 7 februarie, in sediul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad, unde directorul economic al institutiei a adus un aparat cu electrosocuri si cu un spray cu piper, relateaza Agerpres . Polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112, iar in urma intervenției au deschis…

- Procuratura Anticorupție din Republica Moldova a anunțat astazi deschiderea unui nou dosar penal impotriva fostului președinte al republicii Moldova, Igor Dodon, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- La data de 26 ianuarie orele 21:05, o patrula din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Malini a oprit pentru control pe DJ 209 A in comuna Cornu Luncii, autoturismul condus de un localnic. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca barbatul din comuna Cornu Luncii…

- La data de 14 ianuarie orele 21,00, politie din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea au fost sesizati cu privire la faptul ca, un tanar s-a prezentat la Spitalul Judetean Suceava, prezentand leziuni ca urmare a unei autoaccidentari de pe bicicleta. La data de 14.01.2023, in jurul orei 16,00, minorul…

- Politistii din Ploiesti au deschis un dosar penal dupa ce un barbat a reclamat faptul ca persoane necunoscute i-ar fi furat 40 de grame de aur din casa, potrivit news.ro.Conform datelor comunicate, sambata, de IJP Prahova, politistii Sectiei nr. 3 Ploiesti au fost sesizati de catre un barbat din municipiu…

- Dupa incidentul petrecut in parcarea hipermarketului din Constanta seara trecuta, politistii de la Sectia 2 au deschis un dosar penal pentru abuz in serviciu. Infdormatia a fost confirmata de reprezentantii IPJ Constanta. Vizat ar fi agentul de la Politia Locala care a dispus masurile de ridicare a…

- Ambii au fost dusi de politisti la audieri, iar in acest caz a fost intocmit dosar penal.Incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza, pe strada Simion Barnutiu din Timisoara. ”In data de 28 decembrie a.c., in jurul orei 16:35, politistii Sectiei 1 Urbane Timisoara au fost sesizati prin apel 112 de un…