S-a ales cu dosar de cercetare penală, după ce și-a bătut soția și fiica In data de 10.02.2020, in jurul orei 21:20, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata cu privire la producerea unui conflict familial, la o locuinta din comuna Pestișu Mic. Politistii de siguranța publica care s-au deplasat la fața locului au identificat o femeie care a sesizat faptul ca, pe fondul unor neințelegeri mai vechi, sotul sau, un barbat de 46 de ani, a lovit-o cu pumnul in zona costala. In conflictul dintre cei doi a intervenit fiica femeii, care, la randul sau, a fost imbrancita și amenințata cu acte de violența de catre barbat. Dupa aplanarea conflictului… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

