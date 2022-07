S-a ajuns la al șaselea tratament de dezinsecție contra țânțarilor In fiecare an, odata cu venirea caldurii, apar și insectele sacaitoare de care parca nu mai scapam. Așadar, este necesara o acțiune ferma pentru ca lumea sa aiba parte de seri de vara cat mai liniștite. Compania Municipala Eco Igienizare București a inceput al șaselea tratament de dezinsecție impotriva țanțarilor. Astfel, pana la jumatatea lunii […] The post S-a ajuns la al șaselea tratament de dezinsecție contra țanțarilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tratamentele impotriva tantarilor, capuselor, gandacilor sau paienjenilor au loc in tot orasul, anunta Primaria Constanta. Primaria Constanta anunta ca desfasoara constant actiuni de dezinsectie. Tratamentele impotriva tantarilor, capuselor, gandacilor sau paienjenilor au loc in tot orasul. Aceste tratamente…

- • Primaria Ramnicului incepe dezinsectia la sol pe spatiile verzi de pe domeniul public al municipiului Primaria Ramnicu Valcea anunta ca in perioada 23 – 30 iunie se vor executa tratamente la sol de dezinsectie si deparazitare impotriva capuselor si tantarilor, pe spatiile verzi apartinand domeniului…

- Primarul Bacaului le-a raspuns zecilor de bacauani care l-au ironizat pe retelele de sozializare pentru ca s-a filmat in avionul care a aplicat tratamentul de starpire a tantarilor in oras.

- Primarul Bacaului, criticat copios in ultima perioada pentru ca ar fi intarziat tratamentul avio contra țanțarilor, a decis sa ia problema in propriile maini și s-a urcat dis-de-dimineața in avion și a transmis LIVE, pe Facebook, intreaga operațiune. Pentru asta a primit și aprecieri de la fanii sai,…

- „De cand primarul mi-a luat atribuțiile, lucrurile se mișca in reluare in domeniile pe care le gestionam și mulți bacauani imi semnaleaza o gramada de probleme, incepand cu gestionarea spațiilor verzi, continuand cu inmulțirea cainilor comunitari și mergand chiar și pana la administrarea patrimoniului”,…

- AFP precizeaza ca a consultat aceasta scrisoare marti. In aceasta scrisoare, datata luni, liderul suveranist ungar apreciaza ca ar fi ”contra-productiv” sa se discute despre un al saselea pachet de sanctiuni, la summitul sefilor de stat si de guverne UE prevazut in perioada 30-31 mai, ”in absenta unui…

- Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare anunța ca in perioada 23 mai – 03 iunie 2022 (cu posibilitate de prelungire daca situatia va impune) desfașoara activitatea de dezinsectie terestra impotriva tantarilor si capuselor, pe raza Municipiului Baia Mare. Operațiunea are loc in cadrul Programului unitar…

- Primaria Ploiești a anunțat ca, in perioada 16-31 mai a.c., operatorul de specialitate va derula activitați de dezinsecție pe domeniul public. Astfel, acțiunile pentru combaterea țanțarilor in spațiile verzi și parcurile aparținand domeniului public și privat din oraș se vor realiza in intervalul orar…