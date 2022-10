S-a agravat starea de sănătate a motociclistului accidentat de Monica Macovei Motociclistul grav accidentat de fostul ministru al Justiției nu se afla intr-o stare foarte buna. Acesta a fost operat, iar medicii au hotarat ca acesta sa fie transferat la Spitalul Floreasca din București. La locul accidentului, barbatul a fost diagnosticat cu fractura deschisa la picior, la mana si traumatism toracic. Politistii rutieri au fost sesizati, sambata 8 octombrie, cu privire la producerea unui accident rutier , pe DN 39, intre municipiul Mangalia si localitatea 2 Mai. La locul evenimentului, poliția a chemat un expert care a formulat o concluzie preliminara. Se pare ca fostul ministru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație a avut loc sambata, pe DN 39, intre municipiul Mangalia si localitatea 2 Mai, unde Monica Macovei a lovit un motociclist, cu mașina. Libertatea a aflat de la reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta in ce stare se afla victima accidentului. Fiul barbatului…

- Starea motociclistului ranit in accidentul in care a fost implicata Monica Macovei este stabila, anunța SAJ Constanța. Barbatul a suferit mai multe fracturi și a fost operat, iar in prezent se afla la Terapie Intensiva. Reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta au anuntat ca barbatul…

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei a fost implicata in accidentul rutier de la Mangalia soldat cu ranirea grava a unui motociclist in varsta de 56 de ani. La cateva ore de la accident, Monica Macovei a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care povesteste cum s a petrecut evenimentul…

- Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, are o alta versiune decat cea care a aparut, pe surse, in presa centrala, asupra a modului in care s-a produs accidentul in care mașina pe care o conducea a spulberat o motocicleta. Astfel, Macovei susține ca motociclistul ar fi intrat „din plin” in aripa…

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, a recunoscut sambata seara, 8 octombrie, pe Facebook, ca se afla la volanul masinii implicate in accidentul rutier din Mangalia, dar a susținut ca motociclistul „a intrat din plin in aripa stanga a mașinii” și ca nu are nicio informație despre starea lui…

- Monica Macovei a fost implicat intr-un accident rutier, sambata, in Mangalia. Fostul ministru al Justiției s-a ciocnit cu un motociclist. Acesta ar fi un pensionar MAI și a fi suferit rani grave. Fostul ministru s-a aflat la volanul unui autoturism care a intrat in impact cu motocicleta, potrivit surselor…

- Barbatul a fost grav ranit și a fost transportat la spital cu un elicopter SMURD.Monica Macovei a fost testata cu etilotestul și s-a constata ca nu a consumat alcool. Pana in prezent nu sunt informații legate de faptul ca fostul ministru ar fi ranit."Astazi, in jurul orei 13.05, polițiștii rutieri au…

- La data de 12 septembrie 2022, in jurul orei 09.30, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, au depistat un barbat de 41 de ani, din localitatea Hațeg, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Augustin Bena din Sebeș, fiind sub influența…