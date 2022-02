Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR George Simion cere sa fie dat in judecata de ministrul Energiei, Virgil Popescu. Dupa ce l-a facut hoț chiar la tribuna Parlamentului, Simion spune ca poate demonstra ca Virgil Popescu i-a furat pe romani. Citește și: Video - Diana Șoșoaca face show peste discursul lui Simonis:…

- In cadrul Birourilor Permanente Reunite ale Senatului și Camerei Deputaților s-a discutat episodul violent dintre George Simion și ministrul Energiei, Virgil Popescu. Una dintre propunerile luate in calcul a fost sa fie amplasați polițiști la intrarea in sala de plen, iar daca un parlamentar…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a transmis marți, 8 februarie, ca solicita coaliției de guvernare PSD-PNL-UDMR sa il retraga din funcție pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, in ședința programata astazi. „Virgil Popescu este principalul responsabil pentru facturile aberante pe care le platesc…

- Presedintele PNL si presedinte al Senatului, Florin Citu, considera „incalificabil” si „ingrozitor” incidentul produs luni in Parlament, unde liderul AUR George Simion l-a luat de gat pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, Citu reclamand, in acest context, faptul ca nu au intervenit chestorii. Liderul…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, a comentat incidentul de luni, cand ministrul Energiei a fost bruscat de copreședintele AUR, George Simion, și susține ca „este de departe cea mai mare amenințare pentru democrație din Romania din ultimii ani”. Dupa incident, ministrul Virgil Popescu nu a mai…

- Copreședintele AUR George Simion l-a agresat pe Virgil Popescu in timp ce acesta vorbea, luni, de la plenul Parlamentului, in timpul moțiunii simple impotriva ministrului Energiei. Simion ii striga lui Popescu ca este „un hoț” in timp ce ministrul Energiei ii spunea ca este „un prost”. In timpul discursului…

- „Am fost la domnul Virgil Popescu la prezidiu sa ii spun ca e un hot, pentru ca este un hot. Nu e nicio agresiune, ca nu i-am facut nimic. (...) M-a deranjat faptul ca e un hot si i-am zis ca este un hot si vorbesc in numele a milioane de romani care sunt deranjati de facturile pe care le primesc. Si…

- George Simion a recunoscut ca a greșit, dupa incidentele din plenul Camerei Deputaților, cand l-a bruscat cu forța pe Virgil Popescu, ministrul Energiei. Simion a pus mana, la interviurile acordate presei, și pe o jurnalista, iar aceasta s-a declarat deranjata de gestul deputatului. In sprijinul…