S-a aflat! România va pregăti paramedici ucraineni în cadrul programului de asistență NATO Romania și-a asumat, in cadrul NATO, un acord de pregatire a paramedicilor ucraineni care include și medicina tactica de intervenție in timp de razboi – a anunțat luni Guvernul. E vorba de un proiect ce presupune pregatirea a nu mai puțin de 197 salvatori ucraineni. Dintr-un comunicat al Executivului rezulta ca la solicitarea de asistența […] The post S-a aflat! Romania va pregati paramedici ucraineni in cadrul programului de asistența NATO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

