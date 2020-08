Stiri pe aceeasi tema

- A fost forfota, marți, pe o plaja de pe litoralul autohton. O tanara turista a fost dusa la spital, marți, direct din zona unde venise sa stea la soare, pe malul marii. Totul s-a intamplat la Eforie Nord. Iar din primele informații, femeia in varsta de 28 de ani ar fi inceput sa se simta […]

- Politistii din Vaslui fac cercetari in cazul fetei din Vaslui care a plecat la mare, in Costinesti, impreuna cu mai multi prieteni, fara a astepta rezultatul testului Covid-19, despre care a aflat ca este pozitiv cand a ajuns la mare. Ancheta este facuta in rem, potrivit news.ro.Reprezentantii…

- Politistii din Vaslui au deschis dosar penal in rem in cazul tinerei care a plecat la mare fara sa astepte rezultatul testului Covid. Anchetatorii verifica daca tatal fetei, ambulantier, a luat permisiune de la DSP sa plece cu ambulanta dupa fata, fiind contact direct al acesteia.

- Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui a deschis un dosar penal in cazul tinerei care a plecat pe litoral, impreuna cu un grup de prieteni, fara a mai astepta rezultatele testului COVID-19, pe care il efectuase deoarece prezenta semne de raceala, ulterior fiind confirmata pozitiv.

- Un laborator din Bulgaria a recunoscut ca a gresit, dupa ce a declarat negativ un jucator infectat cu Covid-19 înainte de un meci. Rezultatul: cel putin 3 dintre coechipierii sai au fost infectati si 16 jucatori de la echipa adversa.Înainte de meciul dintre echipele Tarsko Selo si Cerno…

- Nistrul s-a revarsat, iar plaja din localitatea Vadul lui Voda a fost inundata. Pentru a evita inundarea si zonelor de agrment din preajma, autoritatile vor sa construiasca un dig de 1 kilometru lungime si 1 metru inaltime pentru a preveni inundatiile din zona.

- La aproximativ patru luni de la initierea, de catre Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, a procesului de evaluare a celor 38 de dosare penale, prezumat ca fiind instrumentate pe motive politice in perioada guvernarii lui Vlad Plahotniuc, Procuratura Generala informeaza despre primul bilant al acestor…

- Deciziile in cazul de dopaj de la echipa feminina de handbal Corona Brasov ar putea fi luate in cadrul sedintei Comisiei de Audieri din 10 iunie, a declarat, joi, pentru AGERPRES, presedintele Agentiei Nationale Anti Doping (ANAD), Cristian Balaj. "Comisia de audiere s-a intrunit in 28…