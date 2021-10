S-a aflat oficial: rata de incidență în Capitală a depășit 12 la mie! La cât a ajuns Pentru a afla date recente cu privire la situația generata de COVID-19, locuitorii Capitalei stau cu ochii pe datele oficiale anunțate de autoritați. Iar vineri s-a aflat ca incidența cumulata a cazurilor a continuat sa creasca și ca a depașit pragul de 12 la mia de locuitori. Cele mai recente informații venite vineri, 8 octombrie, […] The post S-a aflat oficial: rata de incidența in Capitala a depașit 12 la mie! La cat a ajuns first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

