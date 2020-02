Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din aceasta primavara, Alessandra Stoicescu va prezenta Observatorul de la ora 19.00, de luni pana vineri, la Antena 1. “Intr-o perioada cu schimbari majore in viața mea, pe care le-am primit cu bucuria matura a mamei și a femeii implinite din toate punctele de vedere, a venit și propunerea…

- Dupa ce Andreea Berecleanu a fost forțata sa iși dea demisia, reprezentanții Antena 1 anunța ca, incepand din aceasta primavara, Alessandra Stoicescu va prezenta Observatorul de la ora 19.00, de luni pana vineri.“Intr-o perioada cu schimbari majore in viața mea, pe care le-am primit cu bucuria…

- Andreea Berecleanu, prezentatoarea principalului jurnal de știri, Observator 19, a decis sa plece de la Antena 1 și sa arunce cuvinte grele la adresa conducerii. Intr-un mesaj postat pe Facebook, fosta prezentatoare lasa de ințeles ca va reveni la o alta televiziune. De altfel, in ultimele saptamani,…

- Andreea Berecleanu, prezentatoarea principalului jurnal de stiri de la Antena 1, „Observatorul“, a anuntat pe Facebook ca se desparte de postul de televiziune. Ea nu a facut precizari legate de motivul plecarii.

- Andreea Berceleanu a avut prima reacție dupa ce a fost inlocuita de Alessandra Stoicescu la pupitrul Observatorului de la Antena 1. Aceasta a transmis un mesaj pe contul de socializare.„Am stat 17 ani in Antena 1 pentru ca nu am fost constransa in vreun fel. Astazi drumurile noastre se despart. Nu voi…

- Cristina Țopescu a fost gasita fara suflare dupa ce o vecina a sunat la 112. Potrivit ultimelor date, langa trupul neinsuflețit al Cristinei Topescu a fost gasit un laptop. Informația a fost dezvaluita de Andreea Berecleanu. "Asta era o deprindere pe care o moștenise de la tatal sau. Inclusiv…

- Cristina Topescu a fost gasita moarta in propria locuinta, duminica seara. In urma cercetarilor efectuate, cauza mortii sale nu a putut fi stabilita din cauza ca trupul ei se afla in stare avansata de putrefactie, potrivit surselor din ancheta. In urma mortii regretatei jurnaliste Cristina Topescu,…