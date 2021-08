Stiri pe aceeasi tema

- Leo Messi (34 de ani) ar fi acceptat oferta celor de la PSG. Jorge, tatal și impresarul fotbalistului, urmeaza sa stabileasca ultimele detalii in orele care urmeaza. PSG a avut toate atuurile in lupta pentru obținerea semnaturii lui Leo Messi. Acolo sunt Neymar, fotbalist alaturi de care argentinianul…

- Gheorghe Hagi a reactionat la vestea plecarii lui Messi de la Barcelona. Fostul mare fotbalist roman spune ca Messi a fost unic pentru Barcelona si ca formatia spaniola nu-l va putea inlocui vreodata.

- Barcelona a fost salvata de injectia de capital facuta de La Liga in cluburile din prima divizie. Si a batut palma cu starul ei argentinian pentru un nou contract, care il va tine pe Leo pe „Camp Nou“, cel putin pana in 2023.

- Megastol Energy SRL va furniza 400 de cosuri de gunoi de capacitate mare pentru municipiul Constanta Fosta Alewijnse Marine Galati, societatea careia primaria Constanta ii va plati 1.171.600 lei fara TVA il are ca asociat unic pe Valeriu Dutu Primarul Vergil Chitac a semnat recent contractul de atribuire…

- Pedri, mijlocașul iberic ales, la doar 18 ani, cel mai bun tanar jucator de la Euro ar putea juca 68 de meciuri in acest sezon daca ajunge in finala Jocurilor Olimpice. Oricum este anul lui. Intr-un singur sezon, primul la cel mai inalt nivel, Pedri a devenit titular incontestabil la Barcelona și naționala…

- FC Barcelona si Anadolu Efes Istanbul s-au calificat vineri in finala Finala a Euroligii de baschet masculin, care se va disputa duminica in Lanxess Arena din Koln, transmite Reuters. In semifinalele din Finla4, FC Barcelona a invins echipa italiana AX Armani Exchange Milano cu 84-82. Catalanii,…

- Dupa ce a terminat La Liga pe locul 3, Barcelona iși face planurile pentru noul sezon, iar obiectivul principal este prelungirea contractului starului Lionel Messi (33 de ani), scadent la finalul acestui sezon. Presa din Spania scrie ca atacantul, aflat in Argentina pentru a juca in preliminariile…

- Agentul starului portughez, Jorge Mendes, susține ca Ronaldo nu va reveni în aceasta vara la clubul unde s-a format, Sporting Lisabona, deși chiar mama sa a declarat ca ar vrea sa îl convinga în aceasta privința. „Cristiano este foarte mândru ca Sporting Lisabona…