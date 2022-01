Stiri pe aceeasi tema

- Soferul care a dus pe capota un biciclist mai bine de un kilometru pe o strada din Sectorul 6 din Bucuresti a fost retinut pentru 24 de ore. Dupa scandalul din trafic dintre cei doi barbati, conflictul s-a incheiat la sectia de politie. „In urma evenimentului inregistrat la data de 6 ianuarie, in…

