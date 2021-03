Stiri pe aceeasi tema

- Smiley și-a adus fetele acasa, la cateva zile dupa ce Gina Pistol a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Cei doi au facut un video impreuna și a publicat mesajul pe contul de socializare. Vizibil slabita, Gina a zambit in permanența și le-a mulțumit celor care le-au transmis mii de mesaje. „Hello.…

- Gina Pistol și Smiley sunt in culmea fericirii dupa ce au devenit parinți. Proaspata mamica a ajuns deja acasa cu micuța, care s-a nascut pe 9 martie. Blodina a avut prima ei aparitie publica virtuala alaturi de iubitul ei. Smiley a transmis un mesaj fanilor chiar din camera micuței. Pe... The post…

- Gina Pistol a devenit pentru prima oara mama, in urma cu trei zile, cand a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Astazi, vedeta de la Antena 1 a postat primul mesaj pe contul de socializare, la scurt timp dupa ce iubitul ei a lansat piesa dedicata special fiicei lor, „Pana la tine”. „Am lacrimi in…

- Vestea conform careia Smiley și Gina Pistol au devenit parinți a bucurat o țara intreaga. Celebrul artist a oferit primele declarații, dupa ce a devenit in mod oficial tatic de fetița. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romana, l-au surprins pe proaspatul tatic in timp ce…

- Este bucurie mare in familia Ginei Pistol și a lui Smiley. Cei doi au devenit parinți pentru prima oara. Vedeta Antena 1 a nascut in 9 martie o fetița perfecta sanatoasa. Vedetele au dat vestea pe conturile lor de socializare, tot acolo unde in urma cu cateva luni anunțau ca așteapta un copil. Cuplul…

- Smiley și Gina Pistol sunt in culmea fericirii, dupa ce frumoasa prezentatoare de la Chefi la cuțite a adus-o pe lume pe fetița lor. Micuța a venit pe lume marți, pe data de 9 martie, și a fost așteptata cu mare nerabdare de cei doi parinți.

- Ce decizie a luat Smiley, la numai doua zile dupa ce Gina Pistol a nascut-o pe fetița lor. Oare ce va spune prezentatoarea de la Chefi la Cuțite despre acest lucru? Fanii au fost impresionați de gestul artistului. Smiley, decizie surpriza dupa ce Gina Pistol a nascut Fericire mare in casa lui Smiley.…

- Smiley a intervenit in direct, prin Skype, in emisiunea ”La Maruța”, unde a vorbit despre experiența de a fi jurat la ”Romanii au talent”, dar și despre pregatirile pentru venirea pe lume a fiicei lui cu Gina Pistol. Cuplul, entuziasmat și totodata copleșit de emoții, este discret pe ultima suta de…