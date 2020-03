Stiri pe aceeasi tema

ALERTA la Sighetu Marmației . Incendiu pe strada Bogdan Voda la un bloc de locuințe Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti" al judetului Maramures, a anuntat ca la Sighetu Marmatiei, pe strada Bogdan Voda a izbucnit un incendiu.

Alerta in Baia Mare. Incendiu puternic pe strada Mihai Eminescu. O casa a luat foc! Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti" al judetului Maramures a anuntat ca la Baia Mare, pe strada Mihai Eminescu, nr. 24 a izbucnit un incendiu.

USR și-a creionat un set de principii de guvernare de la care partidul e dispus sa inceapa discuțiile pentru o viitoare guvernare cu PNL, au declarat surse din USR pentru STIRIPESURSE.RO.„Vom intra la guvernare doar dupa alegerile parlamentare. Exclus cu PSD. Pana atunci, vom face opozitie…

CICLON polar peste Romania. Vortexul aduce GER, NINSORI si VISCOL. Vremea se schimba in acest weekend in Romania. Meteorologii au anunțat ca sunt așteptate ninsori și polei, inclusiv in București, temperaturile fiind in scadere.

VEZI cu cat iți VA CREȘTE PENSIA in funcție de ANUL in care te-ai pensionat! BANI MAI MULȚI pentru pensionarii din ROMANIA! Vești bune pentru pensionarii din Romania! Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2020. Iata toate detaliile pe care trebuie sa le știe orice pensionar din Romania, pentru a ști…

Vești bune pentru angajații de la MAI. Executivul a aprobat in ședința de miercuri masuri fiscal-bugetare pentru personalul MAI, aplicabile incepand cu 1 ianuarie 2020. „Astfel, pentru perioada 2020-2021, se va acorda in continuare, majorarea de 75% la solda de funcție/ salariul de funcție/ salariul…