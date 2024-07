Stiri pe aceeasi tema

- Printul Paul a fost eliberat din inchisoare, dupa ce a platit o cautiune de 20.000 de euro si o garantie personala. Decizia a fost luata de instanța din Malta, care a dispus fața de Paul-Philippe al Romaniei masura controlului judiciar, scrie observatornews.ro .

- Paul Philippe al Romaniei ramane in arest in Malta dupa ce judecatorii au respins cererea sa de eliberare. Conform reprezentanților Ministerului Justiției, decizia a fost comunicata miercuri, iar Paul al Romaniei va ramane in custodia autoritaților malteze pana la o decizie definitiva in procesul de…

- Ministerul Justiției a anunțat ca Paul-Philippe al Romaniei va ramane in arest, in urma respingerii cererii sale de eliberare de catre Curtea Constituționala a Maltei. „Astazi, Curtea Constitutionala a Maltei a respins o noua solicitare a lui Paul-Philippe al Romaniei de a fi eliberat. Acesta ramane…