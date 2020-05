Stiri pe aceeasi tema

- Cap Limpede, stiri adevarate: 90,7% dintre persoanele decedate din cauza COVID-19 aveau comorbiditati asociate, se arata intr-un raport al Institutului National de Sanatate Publica (INSP), facut public luni. Conform acestuia, 76% dintre decese au fost inregistrate la perosane de peste 60 de ani. Raportul…

