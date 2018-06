Stiri pe aceeasi tema

- Liderul WTA Simona Halep a aterizat, luni, pe aeroportul "Henri Coanda", aducand trofeul castigat la turneul de tenis de la Roland Garros, primul turneu de Mare Slem pe care l-a castigat romanca in cariera sa. Simona Halep a ajuns pe Aeroportul International Henri Coanda, urmand sa fie primita, la…

- Ion Țiriac a oferit o declarație șocanta, dupa primul trofeu de Grand Slam caștigat de Simona Halep la Roland Garros.(Cele mai bune oferte laptopuri) „Simona a facut un meci modest. Are un merit enorm ca a stat cu adversara ei tot timpul, cu toate ca nu a jucat cum a facut-o joi (n.r. in semifinale…

- Simona Halep a caștigat partida cu Sloane Stephens și și-a adjudecat, astfel, primul trofeu de Grand Slam din cariera. Asta dupa ce ratase trei, ultimul anul trecut, chiar la Roland Garros. Stephens este de cealalta parte a baricadei: a ajuns in șase finale și le-a caștigat pe toate. Pana la acest meci.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a felicitat-o imediat dupa meci pe Simona Halep pentru splendida victorie de la Roland Garros:CTP, prima reacție dupa victoria URIAȘA a Simonei Halep: 'E cea mai fericita zi din viața mea'”Felicitari, Simona Halep, pentru victoria

- Victorie enorma pentru Simona Halep, in ultimul act al turneului de la Roland Garros, pe care-l pierduse incredibil in urma cu fix un an. A invins-o pe americanca Sloane Stephens, in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-1, dupa un meci incins, in care adversara a inceput mult mai bine. It takes a [email protected]_Halep…

- BBC, Marca, As și L’Equipe o lauda pe Simona Halep, care a ajuns pentru a doua oara consecutiv in finala turneului Roland Garros, dupa ce a invins-o pe Garbine Muguruza. „Inca o sansa pentru Halep. Avea totul de pierdut, o calificare consecutiva in finala la Roland Garros, dar si numarul 1 mondial.…

- Simona Halep s-a calificat in finala turneului de la Roland Garros, dupa victoria in doua seturi, 6-1, 6-4, in fața ibericei Garbine Muguruza. Imediat dupa meciul pe care l-a caștigat fara mari probleme, Simona a facut declarații. Comentariul Simonei Halep a fost preluat si postat pe Twitter si de organizatorii…

- Sloane Stephens, cap de serie 13, a castigat sambata turneul WTA de la Miami, dotat cu premii de 7,972 milioane dolari, dupa ce a invins-o in finala pe letona Jelena Ostapenko, cap de serie 6, cu 7-6 (5), 6-1. Stephens, campioana de la US Open, s-a impus dupa o ora si 31 de minute si a castigat al 6-lea…