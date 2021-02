Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii de la Serviciul de Medicina Legala Ilfov au finalizat ultimele analize in cazul mortii Cristinei Topescu, la aproape un an de cand aceasta a fost gasita fara suflare in propria casa. Potrivit EVZ , care citeaza surse medico-legale, decesul fostei jurnaliste a survenit dupa ”un infarct miocardic…

- Cu puțin timp inainte de Craciun, Gheorghe Turda anunța ca s-a ambolnavit de COVID-19 . Celebrul interpret de muzica populara, in varsta de 72 de ani, a reușit sa se vindece dupa ce a stat doua saptamani izolat la domiciliu. Artistul a marturisit ca nu a avut simptomele clasice ale bolii, facand febra…

- Un val de caldura cu maxime de 28 de grade Celsius i-a determinat pe greci duminica sa treaca peste restrictii si sa iasa in numar mare la plaja sau in parcuri, relateaza Agerpres citand AFP. Potrivit Observatorului national de la Atena, temperatura la Chania, pe insula meridionala Creta, a atins 28,3…

- ​Cu câteva zile înainte ca Anthony Warner sa se arunce în aer într-o autorulota în centrul orasului Nashville, el a trimis o serie de colete catre cunoscuti ai sai, au anuntat oficiali ai Biroului Federal de Investigatii (FBI), potrivit dpa și Reuters, citate de Agerpres.Warner,…

- Nervi pentru Floricica Dansatoarea. Aceasta fost amendata de Poliție, chiar de Craciun, dupa ce a fost la o prietena alaturi de care a chefuit LIVE pe Facebook. Citește și: Medicul Tudor Ciuhodaru a EXPLODAT: Alte țari primesc MILIOANE de vaccinuri, noi am primit 10.000 de doze „Eram…

- Pandemia a schimbat multe in viața de zi cu zi a fiecaruia, dar tradițiile și obiceiurile de sarbatori au ramas aceleași și cu toții pregatim preparate tradiționale pentru mesele de Craciun și de Anul nou. Vorbim in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX cu medicul nutriționist Mihaela Bilic despre cum sa…

- Toate restrictiile care sunt acum in vigoare vor fi valabile si de Craciun, si de Revelion, iar politistii vor fi suplimentati pentru a urmari daca acestea se respect, a spus vineri, presedintele Klaus Iohannis. Restrictiile instituite pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus raman in vigoare…

- Olga Popa, prezentatoarea emisiunii “Tips&Triks – la drum cu vedetele”, de la Antena Stars este insarcinata cu primul copil. Vedeta de televiziune a facut marele anunț pe rețelele de socializare chiar in ziua de Moș Nicolae. „Am vrut sa aman cat se poate de mult acest moment pentru a ma obișnui mai…