S-a aflat de ce a iesit directorul Raiffeisen la protestele #rezist: Banca a primit SCUTIRE 80 milioane de euro. Pentru romani, e austeritate

februarie 2017 – directorul Raifeissen Bank Romania vine in Piața Victoriei, sa se dea #rezist și cult in cap. Toata floarea USR și PLUS saluta prezența lui acolo: ca europenism, ca normalitate and shit. Reacție inedita la participarea sefului Raiffeisen Bank la proteste8 martie 2021: prin Senat, trece tacit legea care anuleaza datoria de 80 milioane euro pe care o au BCR și Raifeissen Bank catre statul roman. A trecut tacit pentru ca președintele Senatului a refuzat sa o introduca pe ordinea de zi timp de trei saptamani, adica fix cat mai trebuia ca sa se ajunga la termenul de adoptare tacita.…