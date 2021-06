Stiri pe aceeasi tema

- Varianta mai contagioasa Delta a Covid-19 este cea mai rapida si mai puternica de pana acum a coronavirusului si va ”ataca” persoanele cele mai vulnerabile, mai ales in locurile cu rate scazute de vaccinare, au avertizat luni oficiali ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite CNBC, citata…

- Rusia se confrunta cu o explozie de imbolnaviri cu COVID, iar in Moscova, majoritatea infecțiilor sunt cu tulpina indiana, care a devenit dominanta. Medicii din spitalele COVID, citați de The Moscow Times, spun ca noua varianta nu este doar foarte contagioasa, ci și rezistenta la tratamentele folosite…

- Organizația Mondiala a Sanatații atrage atenția asupra efectelor devastatoare pe care noul coronavirus le produce zilnic. Tedros Adhanom Ghebreyesus avertizeaza cu privire la viteza cu care Covid-19 face sute de mii de victime in fiecare zi, solicitand ajutoare disperate catre țarile care au promis…

- Secretarul pentru presa al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat luni ca Statele Unite nu pot confirma un raport al serviciilor americane de informatii referitor la originea Covid-19, publicat de Wall Street Journal, transmite Reuters. Citește și: Serviciile SECRETE ALE SUA arunca OMS in aer:…

- Sezonul competițional 2020-2021 al Ligii Naționale de handbal masculin a fost unul foarte complicat din cauza pandemiei cu Covid-19. S-a jucat fara spectatori, in sistem turneu cu mai multe partide consecutive distribuite in cateva zile pe teren neutru, lucru care a deranjat mult cele 16 echipe prezente…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a omologat rapid un vaccin anti-Covid al grupului farmaceutc chinez Sinopharm. Este al 6-lea vaccin validat de OMS și primul dezvoltat de China. Acest vaccin utilizeaza un virus „inactivat” pentru declanșarea unei reacții imunitare. Este una din metodele cele mai…

- Epidemia ia amploare in unele țari asiatice. In timp ce China a primit spectatori la meciul de deschidere al Campionatului Național de Fotbal, unii dintre vecinii sai sunt nevoiți sa intareasca masurile. India se confrunta cu un val fara precedent, care ii obliga pe locuitorii din New Delhi sa intre…

- Redresarea economiei Chinei a fost alimentata de exporturi, fabricile reusind cu greu sa faca fata comenzilor externe, si de majorarea consumului pe plan intern, in urma ridicarii restrictiilor sanitare, scriu BBC și Reuters. Economia Chinei a crescut cu 18,3% in primul trimestru al lui 2021 comparat…