S-a aflat cum s-a sinucis Avicii! DJ-ul suedez a murit în chinuri groaznice DJ-ul suedez Avicii a murit din cauza unei hemoragii puternice, dupa ce s-a taiat singur cu un ciob de sticla, arata un raport al autoritaților citat de site-ul tabloid TMZ. Raportul, care a fost obținut de publicația americana "pe surse", vine dupa ce Avicii a fost gasit mort in apartamentul sau din Muscat, Oman. La sfarșitul lunii aprilie, familia sa a facut publica o scrisoare deschisa in care arata ca muzicianul in varsta de 28 de ani "nu a mai putut continua și voia pace". DJ-ul suedez Avicii s-a sinucis! Mesajul transmis de familie este CUTREMURATOR! Intr-un… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

