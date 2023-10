Stiri pe aceeasi tema

- Aurora și Georgiana, doua copile de 8 și 13 ani, mama lor Mihaela, in varsta de 42 de ani, și tatal Mircea, in varsta de 45 de ani, sunt romanii care au murit in accidentul dintre Veneția și Mestre. Autocarul electric in care se aflau a cazut de pe un pod de la o inalțime de 15 metri și a luat foc.…

- Au aparut noi detalii in cazul familiei de romani, care a murit in accidentul devastator din Veneția. S-a aflat ce faceau cei patru in Italia și de ce au ales sa calatoreasca cu acel autocar. Aceștia și-au pierdut viața pe loc și fac parte dintre cei 21 de morți.

- Accidentul tragic ce a avut loc recent in Italia, la Mestre, a rapit viețile a 21 de oameni. Patru dintre victimele care au pierit sunt romani. Patru romani și-au pierdut viața in cumplit accident din Italia, dupa ce un autobuz plin cu turiști a cazut marți seara de pe un pod, langa Veneția. Din informațiile…

- Patru cetateni romani au murit in accidentul rutier produs marti, la Mestre, langa Venetia, cand un autocar a cazut de pe un pod si a luat foc, a anuntat miercuri seara Ministerul de Externe de la Bucuresti. Procedura de identificare a tuturor victimelor s-a efectuat cu dificultate, avand in vedere…

- In aceasta seara, cu puțin tima in urma, Ministerul Afecerilor Externe a anunțat ca patru cetateni romani se afla printre victimele teribilului accident din Italia care a avut loc seara trecuta la Mestre, langa Veneția. Cel puțin 20 de pasageri au murit dupa ce autocarul in care se aflau a cazut 15…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza miercuri ca, pana la acest moment, nu sunt informatii despre existenta unor cetateni romani printre victimele accidentului rutier produs langa Venetia, in Italia.MAE informeaza ca, prin intermediul Consulatului General al Romaniei de la Trieste, s a autosesizat,…

- Tragedie uriașa in Italia! Un autobuz a cazut de pe un pod si a luat foc. Sunt zeci de morti si ranitiUn accident cumplit a avut loc la Mestre, langa Veneția, unde un autobuz a cazut 15 metri in gol. Cel putin 20 de pasageri au murit. Tragedia a avut loc in seara de marți, 3 octombrie. S-a…