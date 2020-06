Stiri pe aceeasi tema

- Virusologa Hyeryun Choe, principala autoare a studiului, a declarat ca a putut determina in celulele de cultura ca prin aceasta mutatie "virusul devine mult mai contagios". Aceasta mutatie denumita D614G sporeste de intre 4 si 5 ori numarul, sau densitatea particulelor virale infectioase (denumite…

- Republica Ceha a anunțat vineri ca a expulzat doi diplomați ruși dupa ce a stabilit ca un angajat al ambasadei ruse a raspândit zvonuri despre o otravire planificata a politicienilor cehi, potrivit AFP.În aprilie, saptamânalul ceh Respekt, citând surse din cadrul serviciului…

- PodcasturiFost deputat in patru legislaturi, propune soluția unei stabilitați in Republica Moldova Doctorul in istorie, fost deputat in patru legislaturi, Victor Stepaniuc susține ca pentru a asigura o stabilitate in Republica Moldova este necesar ca Republica Moldova sa treaca la un regim prezidențial,…

- Cercetatorii rusi intentioneaza sa inceapa studii clinice in termen de doua saptamani pe un vaccin pentru a combate coronavirusul, a anuntat sambata ministrul rus al sanatatii, dupa ce autoritatile au aprobat primul medicament anti-COVID-19 din Rusia, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Rusia…

- ”Analistii vorbesc de mult timp de apusul unui sistem mondial condus de SUA si despre aparitia unui secol asiatic. Este ceea ce e pe cale sa se produca sub ochii nostri. Traim intr-o lume care nu mai are lider in care Asia ocupa din ce in ce mai mult loc la nivelul economiei, securitatii si tehnologiei.…

- CHIȘINAU, 9 mai - Sputnik. Coronavirus a curmat inca șapte vieți omenești in Republica Moldova, iar bilanțul persoanelor decedate a ajuns la 159. Reprezentanții Ministerul Sanatații anunța despre decesul unei femeie de 52 ani din Chișinau. Pacienta a fost internata in data de trei mai la Spitalul…

- Pe masura ce COVID-19 continua sa secere zilnic mii de vieți de pe glob, la nivel mondial, eforturile în vederea gasirii unui tratament intra în viteza. Pâna acum, în urma unor studii riguroase, niciun tratament nu s-a dovedit ca ar face mai mult bine decât rau –…

- Monitorizarea sistemelor de canalizare poate fi un instrument sensibil pentru verificarea circulatiei coronavirusului in comunitati, in principal in zonele urbane, susțin cercetatorii olandezi, scrie Bloomberg, potrivit Mediafax.Coranavirusul SARS-CoV-2 este adesea eliminat prin excremente de catre…