Raportul privind dronele cazute in Delta a fost finalizat si inaintat Parchetului General, iar, potrivit informatiilor, acestea au fost lovite de apararea antiaeriana ucraineana si nu au vizat teritoriul Romaniei, a afirmat, miercuri, ministrul Apararii, Angel Tilvar, in Parlament, la Ora Guvernului. Ministrul Apararii a precizat ca "expertizele tehnice cu privire la fragmentele ridicate din […]