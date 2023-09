Stiri pe aceeasi tema

- Un drum renovat a fost inaugurat in satul Vatici datorita partidului “Șansa” cu sprijinul echipei lui Ilan Șor. Reparația a peste un kilometru din carosabilul cu o lațime de 6 metri a fost efectuata pe cheltuiala bugetului consiliului raional și cu ajutorul sponsorilor. Respectivii au asigurat cea mai…

- Peste 200 de publicatii si coperti de carti cu caracter nazist au fost confiscate miercuri intr-o tipografie clandestina din suburbiile capitalei Argentinei al carei proprietar a fost arestat, a anuntat politia miercuri, noteaza AFP, citat de Agerpres."Suntem uimiti de cantitatea de material. Este…

- Inspectoratul General al Poliției de Frontiera (IGPF) informeaza ca de sarbatorile, care se apropie, vor fi luate anumite masuri suplimentare in punctele de trecere și control (PTF). Astfel, la PTF-uri, va fi intensificata conlucrarea cu vameșii, prin sincronizarea numarului de locuri de munca și angajați,…

- Poliția din Singapore a confiscat bunuri in valoare de 735 de milioane de dolari, inclusiv case, bani, mașini și ceasuri de lux, intr-una dintre cele mai mari anchete ce vizeaza infracțiunile de spalare de bani și fals in acte, transmite BBC.

- La punctele de trecere a frontierei s-a inregistrat in ultimele 24 de ore un trafic intens, cu peste 500.000 de persoane care au tranzitat granita, informeaza duminica Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF). La frontiera romano-ungara s-a inregistrat cel mai mare trafic, aproximativ 235.000…

- Oleg Horjan, liderul Partidului Comunist din Transnistria, aflat in opozitie, a murit in noaptea de 16 spre 17 iulie, fiind gasit impuscat in locuinta sa. Acesta semnase in aceasta luna o declaratie comuna de colaborare cu Mark Tkaciuk, liderul Congresului Civic de la Chisinau, un politician apropiat…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPR) informeaza ca marti au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 125.471 persoane, dintre care 15.305 cetateni ucraineni.Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, prin punctele de frontiera din intreaga tara au efectuat formalitatile…

- Toate proiectele realizate pana acum de Partidul „ȘOR” vor fi reprezentate de catre Blocul politic „Sansa, Obligatii si Realizari - S.O.R.”. Anunțul a fost facut de liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, care a menționat despre crearea unui nou bloc politic in contextul recentei hotarari a Curții Constituționale,…