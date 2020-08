Stiri pe aceeasi tema

- Aleksei Navalnii este in continuare in coma indusa, dar starea sa este stabila, au anuntat vineri medicii germani, care, potrivit unor surse citate de publicatia Der Spiegel, suspecteaza ca substanta toxica utilizata in atacul care l-a vizat pe disidentul rus este de tip militar."Pacientul…

- Spitalul din Berlin care il trateaza pe opozantul rus a anunțat ca Aleksei Navalnii pare sa fi fost otravit potrivit dovezilor clinice. Spitalul Charite a emis un comunicat in care anunța ca „dovezile clinice arata o intoxicare cu o substanța care aparține grupului de inhibitori ai colinesterazei”.…

- Medicii de la Spitalul Charite din Berlin au declarat luni ca datele clinice indica faptul ca politicianul rus de opozitie Aleksei Navalnii prezinta ”urme de otravire”, transmit AFP, Reuters si dpa, conform Agerpres. Institutia medicala din capitala germana unde este tratat Navalnii a afirmat ca substanta…

- Analizele facute in doua laboratoare rusesti exclud prezenta urmelor de otrava in organismul opozantului rus Aleksei Navalnii, aflat in coma de joi, au declarat luni medici care l-au tratat in orasul Omsk inainte ca el sa fie transferat sambata la Berlin, relateaza agentia EFE.''Am primit…

- Oficialii Ministerului Sanatatii din regiunea siberiana unde criticul Kremlinului, Aleksei Navalnii, este tratat au declarat vineri ca un laborator de politie a gasit pe parul si pe mainile acestuia o substanta chimica de natura industriala, relateaza Reuters.Anterior, Alexander Murakhovsky,…

- Medicii ruși care se ocupa de Alexei Navalnii, aflat in coma dupa ce ar fi fost otravit, s-au razgandit și au acceptat sa-l lase sa fie transportat in Germania, dupa ce inițial s-au opus, a anunțat BBC.Aleksei Navalnii, critic al presedintelui Vladimir Putin, este momentan in coma intr-un spital din…

- Medicii au stabilit un diagnostic pentru Aleksei Navalnii, dupa ce se crede ca acesta a fost otravit de catre „dușmanii” sai. Contracandidatul lui Putin se afla intr-o stare grava, insa nu este permisa transportarea lui la un alt spital.

- Soția lui Aleksei Navalnii, Iulia, a declarat ca poliția a gasit substanța cu care a fost otravit opozantul joi dimineața, informeaza canalul de Telegram al reprezentanței Fundației Anticorupție, fondate de Navalnii din Omsk.