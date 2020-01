Anamaria Prodan sustine ca este fan Dinamo dintotdeauna si ca a ajutat gruparea din "Groapa" din postrura de agent FIFA.

Anamaria Prodan il face praf pe Ianis Hagi. Atac fara precedent la fiul "Regelui"

"Sunt dinamovista, cum sa nu? Așa o sa mor! Unii se bat cu pumnul in piept, dar eu acolo am crescut, acolo m-am nascut. Da, soțul meu a fost antrenor la FCSB, dar suntem profesioniști. Fac transferuri și acolo, dar țineți minte cand am ajutat Dinamo și am adus jucatori pe bani puțini? Cand cei de acolo n-au mai vrut jucatorii respectivi (n.r - Danijel Subotic și Teddy Mezague),…