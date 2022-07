S-a aflat cît în mediu trăiesc Moldovenii Durata medie a vieții in Republica Moldova, in anul 2021, a constituit 69,1 ani, in descreștere cu 0,7 ani in comparație cu anul precedent și cu 11,3 ani mai puțin fața de nivelul mediu al speranței de viața la naștere in cele 27 de țari ale UE in anul 2020 (80,4 ani). Potrivit datelor Biroului Național de Statistica (BNS), Speranța de viata la nastere pe sexe in anul 2021 a constituit 65,2 de ani Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Speranta de viata la nastere in Romania, in anul 2021, a scazut pana la nivelul inregistrat cu 14 ani in urma, in 2007, in timp ce alte state europene au reusit ca dupa primul an de recul, sa revina la niveluri apropiate de cele anterioare pandemiei, potrivit datelor Fundatiei Friedrich Ebert Romania,…

- Speranta de viata a populatiei generale din Romania este de 74 ani. Conform unui studiu intocmit de Universitatea din Oxford (Regatul Unit), politicienii traiesc mai mult decat restul oamenilor pentru ca au venituri mai crescute si beneficiaza de tratamente medicale mai bune. Ion Iliescu (PSD) este…

- Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege care stabilește modul de reglementare a recensamintelor, sub forma instituirii unor norme-cadru generale, valabile pentru toate numaratorile oficiale viitoare. Acest lucru va permite eficientizarea organizarii și desfașurarii recensamintelor și va contribui…

- Potrivit ultimelor date statistice, in Republica Moldova sint 559,4 mii de copii cu virsta de pina la 17 ani, sau 21,5% din numarul total al populației, transmite Noi.md. Rata natalitații este in descreștere, potrivit datelor Biroului Național de Statistica. Numarul copiilor nascuți in 2021, a constituit…

- Speranta de viata a romanilor a ajuns la putin peste 74 de ani, a doua cea mai mica din Uniunea Europeana, dupa cea din Bulgaria, arata ultimele date Eurostat. In medie, barbatii romani traiesc pana la varsta de 70 de ani, iar femeile pana la varsta de 78 de ani, informeaza TVR . Potrivit Eurostat,…

- In 2020, speranța de viața la naștere in UE era de 80,4 ani. Aceasta cifra a fost cu 5,7 ani mai mare pentru femei (83,2 ani) decat pentru barbați (77,5 ani). Fața de 2019, speranța de viața la naștere a cunoscut o scadere (-0,9 ani). Barbații au inregistrat o scadere mai mare a speranței de viața (-1,0…

- Republica Moldova exportam cereale și fructe, importam gaze și produse petroliere. In primele doua luni ale acestui an exporturile de marfuri au crescut de 1,6 ori comparativ cu perioada corespunzatoare din anul 2021 si au constituit 667 milioane de dolari, potrivit Biroului Național de Statistica,…

- Inflația anuala a trecut de 22 la suta in Republica Moldova; Cel mai mult s-au scumpit produsele alimentare și carburanții. Federația Rusa care este lovita de mii de sancțiuni, a avut o inflație mai mica de doar 16%. Prețurile medii de consum, in luna martie 2022 comparativ cu luna martie 2021, au crescut…