S-a aflat! Cine prezintă cel mai spectaculos show TV al momentului: Masked Singer România! Artist și compozitor, cu o cariera binecunoscuta in industria muzicala, Jorge este bucuros sa prezinte show-ul care a devenit fenomen mondial și știe ca oamenii de acasa vor incerca sa descopere ce vedete iși ascund identitatea in maști. ”Sunt mai mult decat bucuros sa iau parte la un show atat de spectaculos, atat de complex și atat de iubit in lume. Abia aștept sa-i provocam pe telespectatori sa descopere ce personalitați publice din Romania se ascund in maștile de la Masked Singer Romania. Sunt ferm convins ca acest format o sa creeze isterie in randul tuturor romanilor și ca vor pune cap la… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

- Jorge va prezenta show-ul Masked Singer Romania, din aceasta primavara, la Pro tv. 12 celebritați intra intr-o competiție muzicala purtand maști și costume, din cap pana-n picioare, pentru a ascunde cel mai bine pastrat secret din istoria televiziunii: identitatea lor. Artist și compozitor, cu o cariera…

- Unul dintre cele mai spectaculoase show-uri de televiziune ale momentului, “ Masked Singer Romania ”, va debuta in aceasta primavara pe micile ecrane, pe Pro TV. Formatul emisiunii, devenit viral, a creat o adevarata isterie in randul telespectatorilor din peste 25 de țari, iar acum, in sfarșit, a ajuns…

- In aceasta primavara, 12 celebritați intra in cel maispectaculos show de televiziune din lume: Masked Singer Romania. Ana Morodan, INNA, Codin Maticiuc și HoriaBrenciu sunt cei patru detectivi care vor incerca sa descopere cel mai binepastrat secret din istoria televiziunii, in cadrul show-ului.Purtand…

