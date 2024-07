Stiri pe aceeasi tema

- Noul premier britanic Keir Starmer a fost primit miercuri la Casa Alba de Joe Biden, presedintele american salutand un aliat cheie in probleme internationale, inclusiv razboiul din Ucraina, relateaza AFP, citat...

- Președintele american Joe Biden s-a intalnit miercuri, 2 iulie, cu peste 20 de guvernatori democrați, carora le-a spus ca, dupa dezbaterea cu Donald Trump de saptamana trecuta, a fost supus unui control medical și ca este bine, relateaza ABC News si publicația Politico, citate de agenția spaniola EFE,…

- Democratul Joe Biden, actual președinte al SUA, și republicanul Donald Trump, fost lider de la Casa Alba, s-au confruntat joi seara (vineri dimineața – ora Romaniei) in prima dezbatere electorala pentru alegerile prezidențiale din noiembrie.Intalnirea, organizata de CNN la Atlanta, in statul Georgia,…

- Prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, a fost atacata și lovita de un barbat in centrul Copenhagai. Femeia s-a aflat in stare de soc! Atacatorul a fost retinut de politie. Premierul danez a plecat pe picioarele ei in urma atacului și nu avea semne vizibile de vatamare, a declarat pentru Reuters…

- „Au fost raniti oameni”, a postat politia pe platforma X, cu toate ca momentan nu se cunoaste numarul celor raniti, iar autoritatile nu exclud sa existe mai multi autori.Politia a confirmat pentru dpa ca unul dintre cele doua locuri este un coafor in Hagen, oras situat la sud de Dortmund, in landul…

- Statul american Arizona a inculpat 18 persoane in cadrul tentativei de a rasturna rezultatele alegerilor prezidentiale din 2020 in favoarea lui Donald Trump, a declarat miercuri procurorul general al statului, noteaza AFP. Printre persoanele inculpate, media americane il citeaza pe Rudy Giuliani, fostul…