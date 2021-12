Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra intr-o vila de lux din Iași. Este vorba despre doi tineri un marocan și o romanca, studenți la Universitatea de Medicina și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași au fost gasiți morți in locuința. Potrivit unor surse, trupurile acestora ar fi incendiate.

- Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) organizeaza sambata, pe 27 noiembrie, ora 11:00, in Aula Magna „Haralamb Vasiliu”, cea de a patra ediție a Festivalului Național Folcloric Studențesc „Așa-i viața omului”. Festivalul reunește ansambluri care promoveaza tinerele…

- Cateva sute de persoane au protestat, duminica, in centrul Sucevei fata de obligativitatea certificatului verde, a restrictiilor impuse de pandemie si pentru prezenta fizica la scoala a elevilor. Protestul ce s-a desfasurat pe esplanada din fata Casei de Cultura a fost organizat de Asociatia ‘Bucovina…

- Descoperire terifianta in urma cu putin timp, intr-o gospodarie din cartierul Noapteș din Curtea de Argeș ! O femeie de 42 ani a fost gasita spanzurata in curtea casei de catre vecini. Acestia au sunat la 112 dar, din pacate, echipajul medical sosit la fata locului nu a putut decat sa constate decesul…

- Acuzații de furt pe numele unor tineri cu varste cuprinse intre 18 și 39 de ani, la Dumbravița. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au furat mai mulți paleți din curtea unei societați comerciale.

- Rectorii marilor universitati din Romania s-au unit si cer Guvernului sa modifice legea. Mai exact, studentii sa poata intra la cursuri doar daca prezinta certificatul verde. Studentii din Iasi au tinut sa protesteze fata de aceasta idee. Doi dintre ei au iesit pe strazile orasului imbracati cu combinezoane…

- V. Stoica Prahovenii trebuie sa știe și sa fie mandri de personalitațile nascute in localitațile județului, oameni de valoare in diferite domenii de activitate, care au ajuns sa reprezinte țara in instituții importante din cadrul Uniunii Europene sau din lume. Un exemplu este Octavia Spineanu-Matei,…

- Un barbat, in varsta de 62 de ani, a avut parte de o moarte ingrozitoare, dupa ce a ars de viu in curtea casei. Acesta este imobilizat intr-un scaun cu rotile, iar vecinii lui spun ca ar fi adormit cu țigara in mana. Moarte ingrozitoare pentru un barbat imobilizat in scaun cu rotile Tragicul accidentul…