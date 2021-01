Stiri pe aceeasi tema

- Tanara cantareața, care avea permis de conducere de puțina vreme nu a acordat prioritate unui autotren, acesta lovind autoturismul. Șoferița a intrat de pe o artera secundara și nu s-ar fi asigurat la traversarea intersectiei. In urma impactului lateral trei persoane, membri ai familiei solistei, au…

- O tanara șoferița de doar 18 ani a produs un accident teribil in loclaitatea Scanteia din Iași! Un TIR a intrat in plin in autoturismul fetei, iar in urma coliziunii, atat unchiul, matușa, dar și tatal acesteia au murit pe loc. Cum s-a produs, de fapt, accidentul?

- Trei persoane și-au pierdut viața in urma unui accident rutier produs in localitatea Scanteia, județul Iași, pe unul dintre cele doua drumuri care leaga Iașul de Vaslui. Accidentul s-a produs dupa ce un autoturism Opel, cu cinci persoane, nu a acordat prioritate TIR-ului care circula pe drumul principal.…

- Trei persoane au murit intr-un accident rutier, produs in urma cu putin timp, pe raza localitatii Scanteia, judetul Iasi. Din primele informatii, un autoturism s-ar fi lovit frontal de un autotren, cei trei pasageri din masina pierzandu-si viata. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare.…

- Tragedie fara margi pe o șosea din Romania. Trei persoane au murit, joi, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a ciocnit cu un TIR, in localitatea Scanteia, judetul Iași. ISU Iași anunța ca intervine in localitatea Scanteia la un accident rutier produs intre un TIR și un autoturism.…

- Evenimentul rutier s a soldat cu cinci victime, trei morti si doi raniti. ISUJ Iasi intervine pe raza localitatii Scanteia la un accident rutier produs intre un autotren si un autoturism, soldat cu cinci victime.La sosirea echipajelor la fata locului s a constatat ca trei victime prezinta leziuni incompatibile…

- Un accident rutier a avut loc miercuri, 20 ianuarie, in jurul orei 16:00, in cartierul Micești din Alba Iulia, in fața la Carmangeria Vlade. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, unul dintre acestea inmatriculat in județul Iași. Traficul in zona a fost ingreunat temporar. Accidentul…

- Incendiu la sectia ATI a Spitalului Judetean Neamt.Zece persoane au decedat Foto: Arhiva/ IGSU UPDATE 22.15. Pacientii care au surpavietuit incendiului vor fi dusi la Iasi cu ambulante trimise din toate judetele vecine Neamtului Medicul din sectia ATI de la Piatra Neamt care are…