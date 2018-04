Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON ROMANIA 18 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Nominalizarea echipei a fost nou-venita concurenta, Geanina. Vladimir Draghia a criticat-o pe Diana Belbița, careia i-a spus ca a avut o reacție violenta. Cu toate acestea, a nominalizat-o pe Larisa: "Doar fiindca iți sunt loial, ca ai fost aici…

- EXATLON ROMANIA, 17 APRILIE 2018. UPDATE 25: NOMINALIZARE ECHIPA - GEANINA NOMINALIZARE player of the week (Draghia) - "Pe mine nu ma pot propune. (...) M-a intristat ca ideea unei propuneri a starnit o reacție atat de violenta din partea Dianei. Aș fi preferat sa țipe la mine, la noi, decat…

- EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE : Faimoșii caștiga premiul pus in joc. In acest moment, scorul este 7-4 in favoarea Faimoșilor. EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE 2: "Premiul e ceva ce n-ați mai trait pana acum. Echipa caștigatoare se va uita la film. Mai mult decat atat, o…

- EXATLON ROMANIA 2 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Razboinicii și Faimoșii se vor infrunta intr-o noua batalie in cadrul Exatlon Romania. EXATLON ROMANIA 2 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Faimosii au castigat proba bonus din editia Exatlon 1 aprilie. Acesti au avut dreptul sa vorbeasca prin…

- Faimoșii au caștigat proba bonus din ediția Exatlon. Concurenții au primit telefoane și au avut șansa de a vorbi cu cei dragi, cateva minunte. Diana Belbita a vorbit cu Anda Adam. Artista i-a povestit ce se intampla in tara, insa a devenit ingrijorata in momentul in care Diana Belbita i-a spus ca este…

- Dupa ce “Faimoșii” au pierdut protecția pentru Exatlon Arena, aceștia vor fi nevoiți sa faca nominalizarile pentru eliminare. In jocul individual, Catalin Cazacu a fost desemnat „Player of the Week”, cu cele mai multe puncte aduse, iar Valentin a caștigat imunitatea individuala. Catalin Cazacu și Valentin…

- EXATLON ROMANIA 17 MARTIE 2018: Faimoșii au caștigat și a doua proba și vor merge la restaurant. RAZBOINICI - FAIMOȘI: 1 - 0 / 1 - 1 / 2 - 1/ 3 - 1/ 3 - 2 / 4 - 2 / 4 - 3 / 5 - 3 LIVE AICI In ceea ce privește a doua confruntare, echipa caștigatoare va merge la restaurant. …

- EXATLON. Daca s-ar incheia acum concursul, Vladimir Draghia ar fi marele castigator! El a acumulat cele mai multe puncte! Iar pe locul al doilea este Diana Belbita, tot o component a echipei Faimosilor. Exatlon Romania este unul dintre cele mai urmarite reality show-uri, cu dueluri care-ti tin respiratia,…