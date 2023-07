Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 13 ani, Nissan a lansat primul sau model electric de serie, Leaf. Timp de cațiva ani, acesta a fost singurul model cu zero emisii al marcii nipone, iar pana astazi, Leaf a fost vandut in peste 650.000 de exemplare la nivel mondial. Gama de modele electrice a crescut in 2014, atunci cand a…

- Un inel cu un design in forma de coroana, conceput si purtat de legendarul rapper californian Tupac Shakur cu putin timp inainte de asasinarea sa din 1996, a fost achizitionat cu peste 1 milion de dolari la o licitatie dedicata stilului muzical hip-hop de casa Sotheby's si care s-a incheiat marti, informeaza…

- Cel mai mare rubin din lume a fost vandut la New York pentru o suma record de 34,8 milioane de dolari, potrivit www.diamondworld.net. Este cea mai valoroasa piatra prețioasa de acest gen, adjudecata vreodata la o licitație. Rubinul, de 55 de carate, a fost descoperit anul trecut intr-o mina din Mozambic.…

- Un rubin urias de 55,22 carate, denumit ''Estrela de Fura'', cel mai mare scos vreodata la licitatie, a fost adjudecat joi la New York pentru suma de 34,8 milioane de dolari, un record pentru aceasta piatra, a anuntat casa de licitatii Sotheby's, potrivit AFP.

- Tabloul realizat de celebrul pictor austriac a fost vandut cu peste 50 de milioane de dolari in cadrul licitatiei anuale de primavara de la New York, informeaza DPA, potrivit Agerpres.Pictura, intitulata „Insel im Attersee” („Insula pe lacul Attersee”), a fost achizitionata de un colectionar din Japonia,…