Lovitura pentru delegația Romaniei prezenta la Jocurile Olimpice de la Paris. Vestea s-a aflat in urma cu scurt timp. O atleta romana iși vede naruit visul de a concura la JO 2024. Atleta romana Florentina Iusco nu va putea concura la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a confirmat, […] The post S-a aflat chiar inainte de startul JO 2024! Atleta din Romania, suspendata pentru dopaj first appeared on Ziarul National .