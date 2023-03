Stiri pe aceeasi tema

- Sfinții 40 de Mucenici sunt praznuiți de Biserica Ortodoxa, in fiecare an, pe data de 9 martie. O zi pe care mulți dintre credincioși o percep, insa, cu semnificații mai mult decat lumești ca fiind ziua in care ”se beau 40 de pahare”.

- Ziua de 9 Martie este o data importanta in calendarul ortodox, fiind marcata cu cruce roșie. Sarbatoarea ii praznuiește pe Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Afla din randurile de mai jos cine au fost aceștia, dar și ce tradiții și superstiții se respecta in aceasta zi.

- Inspectorii ANPC și poliția au inchis patinoarul din Parcul IOR din sectorul 3 al Capitalei, dupa ce au gasit mai multe nereguli legate de patinele pe care le inchiriau oamenii. Conform unui comunicat de presa al ANPC, patinele erau uzate iar la standurile unde se comercializau produse alimentare au…

- In fiecare an, in calendarul ortodox, pe 28 decembrie, crestinii ii praznuiesc pe Sfintii 20.000 de mucenici arsi la Nicomidia. Imparatul Maximian, pe cand se afla in cetatea Nicomidiei, afland de numarul mare de creștini din ea, a pus la cale exterminarea lor in apropierea Praznicului Nașterii Domnului.…

- Casa Brancoveanu din Bucuresti a fost inchisa temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), fiind gasite mai multe nereguli, printre care vase de gatit uzate, produse tinute in conditii improprii si fara elemente de identificare. ANPC a transmis, marti, ca a fost…