- Naționala sub 21 de ani a Romaniei va juca marți meciul decisiv pentru calificarea la EURO 2019 pe teren propriu cu Bosnia U21, echipa pe care in tur am invins-o, scor 3-1. Selecționata lui Mirel Radoi va avea insa absențe importante. Ionuț Nedelcearu și Andrei Ivan vor lipsi dupa ce au fost eliminați…

- Romania U21 s-a impus cu 2-1 la Pacos de Ferreira in preliminariile EURO 2019 din Italia, in fața echipei similare a Portugaliei, dupa reușitele lui Cicaldau (52) și Ivan (59), respectiv Carvalho (84). Vlad Munteanu, managerul naționalei U21, a vorbit despre succesul de senzație al naționalei mici.…

- Selectionerul Mirel Radoi se inclina in fata jucatorilor sai dupa 2-1 in Portugalia, meci care-i face pe tricolori favoriți la calificarea la EURO 2019 din Italia. Totul despre meci AICI! - Domnule Radoi, Ionuț Radu a primit 10 in Gazeta, dumneavostra doar 9. Felicitari pentru victoria la debut!- Toți…

- Partida de pe 7 septembrie din preliminariile Campionatului European din 2019 dintre Portugalia U21 și Romania U21 nu va fi televizata in țara noastra. Meciul are fluierul de start la ora 21:15 și nu va fi transmis pentru ca s-ar suprapune cu partida dintre Romania și Muntenegru din Liga Națiunilor,…

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" de la Ovidiu, pentru a viziona meciuI FC Viitorul FCSB, contand pentru etapa a…

- Nationalele Romaniei si Portugaliei se vor intalni, cel mai probabil in noiembrie, intr-un meci de baraj pentru participarea in editia 2018-2019 a Rugby Europe International Championship (REIC), primul esalon valoric european (exceptand Six Nations), potrivit site-ului Federatiei portugheze.…

- Spania și Maroc joaca de la 21:00 un meci decisiv pentru stabilirea caștigatoarei grupei B de la Mondial. Partida e liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TVR 2. Portugalia - Iran, celalalt meci al grupei, se joaca la aceeași ora, pe TVR 1 live de la 21:00 » Spania - Maroc Meciul poate…

- Finala Ligii Naționale de baschet masculin 2018: Steaua – CSM Oradea. ACTUALIZARE 12 iunie: CSM CSU Oradea este noua campioana a Romaniei la baschet masculin. Oradenii au caștigat cu 92-89 meciul patru al finalei cu Steaua și s-au impus la general cu 3-1. Partida disputata in sala Mihai Viteazu din…