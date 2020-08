S-a aflat! Ce ministere vânează USR-ul USR-ul incepe sa caștige din ce in ce mai mult teren pe scena politica romneasca, mai ales dupa ce a reușit sa iși impuna candadiții pentru alegerile locale pe Sectoarele din București. In acest context, se pare ca liderii partidului au planuri și mai mari – vor sa preia anumite ministere. Anunțul a fost facut […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Tomac, președintele PMP, a declarat marți ca Traian Basescu va fi candidatul partidului la Primaria Capitalei. De asemenea, acesta a criticat decizia PNL și USR-PLUS de a exclude de la negocierile pentru București partidul pe care il conduce: „Ca va pierde Nicușor este meritul USR”.

- CSA Steaua va fi declarata campioana in Liga 4 București și va merge la barajul pentru promovarea in Liga 3. In aceste momente are loc la AMFB ședința Comitelului Executiv. Cum mai multe echipe dintre cele implicate in play-off-ul de la Liga 4 au anunțat ca nu au posibilitatea sa respecte protocolul…

- Deși nu se prea poate observa un tipar al evoluției chiriilor afișate de anunțul.ro, exista o certitudine. Valoarea chiriilor pare a fi intrat pe un trend descendent din cauza scaderii cererii, motivata atat de anotimp, dar și de efectele pandemiei de coronavirus, care a influențat piața inca din…

- Play Ministrul Mediului Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat, sambata, ca prin adoptarea in aceasta saptamana a Ordonantei de Urgenta prin care se modifica si completeaza Legea 219 din 2018 privind aprobarea obiectivului de investitii a Autostrazii Iasi-Targu Mures, "guvernul a facut un pas…

- Pe contul oficial de Instagram al televiziunii Kanal D Romania, a fost postata o imaine cu marea castigatoare, Elena Ionescu, cu trofeul in mana, alaturi de o descriere in care organizatorii au subliniat faptul ca finala a fost pe primul loc in topul audienților din Romania. Fostul sot al…

- Rugby-ul romanesc este in doliu incepand de astazi. Mihai Lazar, fostul manager al echipei nationale de rugby 7 masculin a murit la doar 38 de ani. Anunțul a fost facut chiar de catre Federația Romana de Rugby . „Federatia Romana de Rugby iși exprima regretul fața de dispariția fulgeratoare a lui Mihai…

- Dupa doua saptamani in care au stat izolați, locuitorii cartierului buzoian Poșta au ieșit din carantina incepand din noaptea de duminica spre luni, 18 mai. Anunțul a fost facut de Prefectura Buzau.Direcția de Sanatate Publica Buzau (DSP) a inaintat, duminica, spre Centrul National de Coordonare si…