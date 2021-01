S-a aflat ce le-a cerut IOHANNIS miniștrilor USR PLUS Potrivit surselor Realitatea Plus, șeful statului a facut un apel catre cei prezenți sa acționeze ca o echipa și sa realizeze ca s-a incheiat campania electroala. Mai mult, șeful statului a solicitat sa fie stabilite prioritați pentru fiecare minister, in contexul in care s-a convenit ca planul național de redresare și reziliența sa fie imbunatațit, astfel incat Romania sa poata profita de alocarea de circa 80 de miliarde de euro. Joe Biden, validat oficial ca președinte al SUA. Starea de urgența, prelungita cu 15 zile in Washington La intalnirea de la Cotroceni, pe langa premierul Florin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit surselor Realitatea Plus, șeful statului a facut un apel catre cei prezenți sa acționeze ca o echipa și sa realizeze ca s-a incheiat campania electroala. Mai mult, șeful statului a solicitat sa fie stabilite prioritați pentru fiecare minister, in contexul in care s-a convenit ca planul național…

- Președintele are o intalnire cu premierul și toți miniștrii USR-PLUS. Este vorba despre Catalin Drula - ministrul Transporturilor, Claudiu Nasui - ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Stelian Ion - ministrul Justiției, Cristian Ghinea - ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene,…

- La ora 15.00, președintele are o intalnire cu premierul și toți miniștrii USR-PLUS. Este vorba despre Catalin Drula - ministrul Transporturilor, Claudiu Nasui - ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Stelian Ion - ministrul Justiției, Cristian Ghinea - ministrul Investițiilor și Proiectelor…

- La ora 15.00, președintele are o intalnire cu premierul și toți miniștrii USR-PLUS. Este vorba despre Catalin Drula - ministrul Transporturilor, Claudiu Nasui - ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Stelian Ion - ministrul Justiției, Cristian Ghinea - ministrul Investițiilor și Proiectelor…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va intalni, joi, la Palatul Cotroceni, cu premierul Florin Cițu și mai mulți membri ai Guvernului. Potrivit Administrației Prezidențiale, Iohannis se va intalni cu prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, viceprim-ministrul Dan Barna, ministrul Transporturilor…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, joi, la Palatul Cotroceni, cu premierul si mai multi reprezentanti ai Executivului. La discutii participa prim-ministrul Florin Citu, viceprim-ministrul Dan Barna, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, ministrul Economiei,…

- Președintele Iohannis i-a convocat la Cotroceni pe premierul Cițu și alți miniștri. Președintele Klaus Iohannis va avea o intalnire joi, la ora 15.00, la Palatul Cotroceni, cu premierul Florin Cițu și cațiva dintre membrii Guvernului, anunța Administrația Prezidențiala. La ședința vor participa și viceprim-ministrul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea joi, 7 ianuarie a.c., ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, Viceprim-ministrul Dan Barna, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Catalin Drula, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,…