- EXATLON ROMANIA, 17 APRILIE 2018. UPDATE 25: NOMINALIZARE ECHIPA - GEANINA NOMINALIZARE player of the week (Draghia) - "Pe mine nu ma pot propune. (...) M-a intristat ca ideea unei propuneri a starnit o reacție atat de violenta din partea Dianei. Aș fi preferat sa țipe la mine, la noi, decat…

- EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE : Faimoșii caștiga premiul pus in joc. In acest moment, scorul este 7-4 in favoarea Faimoșilor. EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE 2: "Premiul e ceva ce n-ați mai trait pana acum. Echipa caștigatoare se va uita la film. Mai mult decat atat, o…

- Prezentatorul emisiunii, Cosmin Cernat, i-a anunțat astazi pe concurenți ca saptamana asta vor fi alte reguli. Pentru ca inca sunt sarbatorile pascale, saptamana aceasta, nimeni nu va pleca acasa. Pentru echipa Razboinicilor, vestea a venit ca o gura uriașa de oxigen, dupa ce saptamana trecuta…

- EXATLON ROMANIA 9 APRILIE 2018 LIVE VIDEO 9 APRILIE 2018, Faimoșii - Razboinicii, rezultat final.Dupa ieri Faimoșii au caștigat batalia pentru comunicare și au primit mesaje de la familie, astazi cele doua echipe se intalnesc din nou. EXATLON ROMANIA 9 APRILIE 2018 LIVE VIDEO EXATLON…

- Geanina din echipa Faimoșilor de la Exatlon Romania a dat loc barfelor la petrecerea de Paște care a fost organizata pentru concurenți. Geanina este cel mai nou membru in echipa Faimoșilor din cadrul concursului Exatlon Romania , difuzat de postul de televiziune Kanal D. Duminica, 8 aprilie, atat concurenții…

- EXATLON ROMANIA Tristete in echipa "Razboicinilor" care s-a subtiat dupa eliminarea Alinei de miercuri seara. Blonda si-a incurajat colegii ramasi in concurs si le-a transmis sa lupte, chiar daca au ramas atat de putini. "Acum sunteti doar voi!", a spus concurenta la plecarea din Republica Dominicana.…

- EXATLON: A caștigat echipa Faimoșilor! In urma acestui rezultat, trei persoane din echipa Razboinicilor vor fi propuse spre eliminare. Cei trei nominalizați sunt: Ștefan, Alina și Roxana. De precizat ca Ionuț, grav ranit, are imunitate, intrucat e player of the week, cel mai valoros jucator al saptamanii. …

- Andrei Stoica s-a accidentat, aseara, la Exatlon Romania. Fanii au putut vedea cum sportivul a suferit o ruptura de ligamente la piciorul stang. Andrei a fost carat pe brate de Vladimir Draghia si Giani Kirita. Mai tarziu, Andrei Stoica a venit in casa cu piciorul bandajat. „Nu pot sa calc in el, nu…