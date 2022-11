Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta data marcheaza incheierea oficiala a Primului Razboi Mondial si cunoscuta anterior ca Zi a Armistitiului. Sunt organizate manifestari de cinstire a victimelor Primului Razboi Mondial in mai multe tari ale lumi, precum Australia, Canada, Statele Unite ale Americii, precum si in state europene.…

- Reprezentanții PSD, PNL și USR din conducerea Camerei Deputaților s-au coalizat impotriva parlamentarului AUR, despre care au spus ca „ar fi o rușine pentru Parlamentul Romaniei” daca va fi inclus pe lista observatorilor trimiși la alegerile din Statele Unite, conform stenogramei ședinței in care s-a…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a inaugurat vineri, 23 septembrie 2022, la sediul Institutului Cultural Roman din New York, expozitia fotografica dedicata aniversarii a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii.Expozitia, care consta…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut marți, 20 septembrie 2022, la New York, Statele Unite ale Americii, declarații de presa in marja participarii la cea de-a 77-a sesiune a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite. Va prezentam in continuare transcrierea declarațiilor de presa:…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, la Summitul Global Food Security, gazduit de Statele Unite ale Americii si Uniunea Europeana, desfasurat la New York, ca, alaturi de energie, alimentele sunt folosite de Rusia ca arma, cu consecinte la scara globala, si ca securitatea alimentara trebuie…

- ”Sircovscaia, facuta cetațean roman la Washington” avertizam pe 31 august. Atunci cand dezvaluiam halucinantul gest diplomatic al ambasadorului Romaniei in Statele Unite ale Americii. Alexandru Muraru anunțand triumfalist, pe propriul cont oficial de facebook, actul care a declanșat ”Alerta GRU”… ”Depunand…

- Portavionul Royal Navy de 3 miliarde de lire sterline a trebuie sa ancoreaza in largul Insulei Wight dupa ce a intampinat „o problema mecanica”. Portavionul Royal Navy HMS Prince of Wales s-a stricat la mai puțin de 24 de ore dupa ce a pornit pentru o „misiune de reper” in Statele Unite scrie The Telegraph…