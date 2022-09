Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat de ce a murit Regina Elisabeta a II-a. Ce arata certificatul de deces care a fost facut public. Regina a murit pe 8 septembrie, la varsta de 96 de ani, dupa nu mai puțin de 70 de ani de domnie pe tronul Marii Britanii. Toate amanuntele, in randurile de mai jos. De ce […] The post De ce a murit…

- Potrivit certificatului de deces publicat de autoritatile britanice, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit de batranețe. Cea care a anunțat vestea trista a fost chiar Prințesa Ana, iar aceasta a stat langa mama ei cand a inchis ochii pentru totdeauna.

- Arhivele Nationale ale Scotiei au publicat joi certificatul de deces al reginei Elisabeta a II-a, iar potrivit documentului consultat de BBC , aceasta a murit de batranețe. In certificat, sunt precizate data, ora și locația unde a murit regina. Potrivit documentului, Elisabeta a II-a a murit pe 8 septembrie,…

- Prințul Harry a refuzat sa ia cina cu tatal sau, Charles, și cu fratele sau, William, in ziua in care regina Elisabeta a II-a a murit. Noul rege a interzis prezența lui Meghan Markle la Balmoral, in ziua decesului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sute de demnitari straini si capete incoronate sunt asteptati luni la Londra pentru a asista la funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a. Doar sefii de state si unul sau doi reprezentanti din fiecare tara au fost invitati.

- Papa Francisc nu va fi prezent la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, care vor avea loc luni la Westminster Abbey din Londra, a anuntat vineri biroul de presa al Vaticanului, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Prințul Harry i-a adus luni un omagiu reginei Elisabeta a II-a, mulțumindu-i pentru toate „sfaturile bune” și pentru „rasul molipsitor”. „Iți sunt veșnic recunoscator pentru toate momentele noastre”, a transmis ducele de Sussex, in primul sau mesaj public de la moartea reginei.

- Presa din strainatate a aflat cauza morții marelui actor James Caan. Starul din "The Godfather" și-a dat ultima suflare pe data de 6 iulie, iar trista veste a fost data de familia lui in cadrul unei postari pe Twitter.