- A fost facuta publica cauza morții lui Sinead O'Connor. La un an dupa ce s-a stins din viața, totul a fost facut public. Au existat mai multe speculații despre cauza care a dus la moartea artistei. Iata ce apare in certificatul de deces al cantareței.

- Potrivit actelor medicale, O'Connor a murit din cauza „agravarii bolii pulmonare obstructive cronice și a astmului bronșic, pe fondul unei infecții a tractului respirator inferior”, potrivit Daily Star . Raportul medical a fost depus la instituțiile de profil din Londra de catre fostul soț și colaborator…

- Un muzeu irlandez va retrage o figura de ceara a cantareței și compozitoarei Sinead O'Connor la doar o zi dupa ce a expus-o, ca urmare a reacțiilor din partea familiei și a publicului, a anunțat vineri CNN. Muzeul Național de Ceara din Dublin a dezvaluit figura lui O'Connor joi, pentru ca era prima…

- Fostul star de la All Blacks, Norm Hewitt, a murit la varsta de 55 de ani, din cauza unei boli neurologice. Decesul a fost anunțat de familie. Dupa ce s-a retras din sport, el s-a implicat in mai multe cauze comunitare, potrivit mediafax.

- Carmen de la Salciua face declarații neașteptate. Interpreta a povestit in exclusivitate cine este artistul din cauza caruia tatal ei o certa atunci cand era copil. Carmen și-a deschis sufletul și ne-a povestit tot felul de intamplari din copilaria fascinanta de la țara.

- Noi informații in dosarul morții Shaeri, olimpica in varsta de 16 ani din Bucuresti, care a fost rapusa de droguri in casa iubitului ei din Piatra Neamt. Tanarul, dar și alte doua persoane, trimise in judecata pentru trafic si detinere de droguri de risc și mare risc.

- Decesul prezentatorului britanic de televiziune Michael Mosley in timpul unei drumeții pe canicula in insula greceasca Symi a provocat consternare pe plan internațional și a tras un semnal de alarma in...

- In urma investigațiilor intense desfașurate de autoritați in cazul tragic de la Ferma Dacilor, unde opt persoane și-au pierdut viața intr-un incendiu devastator, au fost stabilite concluziile preliminare despre cauzele acestui eveniment cumplit.