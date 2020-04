Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor raportate miercuri a ajuns la 129, la Cluj, in ultimele 24 de ore fiind confirmate inca 10 persoane infectate cu noul coronavirus. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Deces 179 Barbat, 66 ani din jud Alba. Internat in SJU Alba Iulia in 05.04.2020, secția Cardiologie-Infarct Miocardic Acut recent, angina post infarct, cardiopatie ischemica, insuficienta mitrala și tricuspidiana, HTA. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 in data de 06.04.2020. Rezultat pozitiv…

- Presedintele Igor Dodon a anuntat joi, 2 aprilie, care sunt costurile pentru tratarea unui pacient de COVID-19 in stationare simple, dar si in sectiile de terapie intensiva. Potrivit sefului statului, costul unei zile de tratament in stationare simple este de 2.255 de lei.

- Purtatorul de cuvant al Prefecturii Brașov, Alexandru Ganea, a anunțat cu puțin timp in urma, ca al doilea pacient infectat cu coronavirus a fost vindecat la Brașov. Este vorba despre o femeie in varsta de 53 de ani, care a fost externata in cursul zilei de astazi, din Spitalul de Boli Infectioase Brașov.…

- Informare de presa A fost inregistrat primul deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba Post-ul Covid-19: Craiova – Primul deces al unui pacient infectat cu coronavirus apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca a fost inregistrat primul deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba de un pacient de 67 de ani confirmat cu noul coronavirus...

- Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta a definit ce inseamna contactul apropiat cu un pacient infectat cu COVID-19. Pana in prezent, este stabilit ca SARS-Cov-2 este transmis de la persoana la persoana printr-un contact apropiat cu un individ infectat, simptomatic, in principal prin…

- Ministrul demis al Sanatatii, Victor Costache, a declarat marti ca in Romania nu este niciun pacient care sa fie infectat cu coronavirusul COVID 19 si ca la nivel national capacitatea de diagnosticare a fost extinsa, in afara de Bucuresti, si la clinici din Iasi, Constanta, Cluj si Timisoara, potrivit…